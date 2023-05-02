Ak Kadrolar 28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda Seçim Sürecinde Vatandaşların Konuk Edileceği Seçim İrtibat Büroları Da Açılmaya Devem Ediliyor.

Bu Kapsamda Afşin İlçesinin Seçim İrtibat Bürosunun Açılışında Konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Milletin Ferasetine Olan Güvenlerinin Tam Olduğunu Dile Getirdi.

Başkan Güven Konuşmasının Devamında 14 Mayısta Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Sandık Başına Giderek Yeniden Ak Partiyi İktidar Yapmayı Hedeflediklerini İfade Etti.