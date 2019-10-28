Başkan Güven, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin ilanından sonra verilen büyük mücadelenin sonucunda geçen 96 yıllık zamanda demokratikleşme, hukuk devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler gösterme noktasında önemli mesafe kat edildiğini belirtti.

96 yıl önce egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiğini, milletin gücünün üzerinde hiçbir güç tanınmadığı en güzel şekilde ifade edildiğini vurgulayan Başkan Güven, "Yakın zamanda Suriye sınırımızda yaşananlar, topraklarımızda birlik ve beraberlik içinde bağımsız olarak yaşamanın önemini bir kere daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) 51'inci maddesi gereğince kendi güvenliğini ve sınırını korumak amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı’nın, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sınır dışı harekâtlarından biri olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bu harekâta, Afşin Belediyesi olarak tam destek verdik. Türkiye Cumhuriyeti, sınır güvenliğini sağlamak, terörist unsurları sınır ötesine göndermek, iç savaş nedeniyle ülkemize gelen 3,5 milyon Suriyeli göçmenin kendi ülkesine güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için bu harekâtı gerçekleştirmiştir. Hiçbir devlet kendi güvenliğini başkalarının eline bırakamaz çünkü güvenliğimiz her şeyin üstündedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu bu operasyonu gerçekleştirmiş, harekât, başarıyla sonuçlanmış ve Türkiye sınırı güven altına alınmıştır.

Kuşkusuz bu operasyon Türkiye'nin kararlılığı, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle ve bütün yönleriyle başarıyla tamamlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığını, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken her türlü önlemi almaya devam edecektir. Tarihte büyük mücadeleler ve kahramanlıklar sonucunda kazanılan Cumhuriyetimiz, atalarımızın bize bıraktığı en değerli mirastır. Türk milleti, cumhuriyet, demokrasi, milli birlik ve beraberlik değerlerinden aldığı güçle geleceğe daha umutlu bakmaktadır."