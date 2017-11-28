Toplum ve insanlığın Allah’ı anlamaya, anlatmaya ve insanlığa hediye ettiği Hz. Muhammed’in (S.A.V.) sevgisiyle şekillenmeye muhtaç olduğunu ifade eden Başkan Güven mesajında; “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dünyaya teşrif ettikleri Mevlid Kandilini idrak etmiş olacağız ”dedi.

Başkan Güven sözlerine şöyle devam etti, “İlahi hitabı bizlerle buluşturan Rahmet Elçisi (SAV), aynı zamanda o kelamı bize açıklamış ve onun hayat veren mesajını bizzat yaşayarak bizlere aktarmıştır.

Hz. Peygamberimiz, tüm insanlığa bir kurtuluş ve diriliş çağrısı yapmıştır. Doğan her şey beraberinde umut, rahmet ve bereket getirir. Peygamberlerin dünyaya gelişi de umut ışıklarının söndüğü, merhamet pınarlarının kuruduğu bir zamanda gerçekleşir. İnsanın insan önünde değil, sadece Allah önünde boyun eğmesi gerçeğinin gün yüzüne çıktığı andı onun doğumu. O'nun doğumu; aşkın, gözyaşının, ahlakın, adabın, ihsanın, adaletin, basiretin yeşerdiği andı.

O'nun doğumu nefretin, adaletsizliğin, zulmün, kibrin temellerinin sarsılmaya başladığının göstergesiydi. Bizlere düşen görev; âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed'i asrın idrakine taşımak, O'nun güzel hatırasını içimizde, işimizde, hayatımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda, eylemlerimizde ve evlerimizde yaşamak ve yaşatmaktır. O'nu anmak demek; O'nu anlamak ve örnek edinmektir. İşte Mevlid Kandili ve diğer mübarek gün ve geceler, bu çağrıyı gönlümüzde, zihnimizde ve hayatımızda diri ve canlı tutmak adına fırsat günleridir. Bu vesile ile Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin bütün insanlığa rahmet, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Bu mübarek günün hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlâ’dan niyaz eder, Afşin Halkı ve bütün İslam Âlemi’nin Mevlid Kandil’ini tebrik ederim” dedi.