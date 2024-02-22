Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları deprem bölgesinde birçok yatırımı hayata geçiriyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii bu kapsamda Kahramanmaraş sanayii ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde şehre savunma ve havacılık sanayiinin kapılarını açıtı. Böylece Kahramanmaraş sanayisi, tekstil ve metal mutfak eşya sanayilerinin yanında katma değeri yüksek bir alanda görev üstlenecek.

Gerçekleştirilen dev yatırımda yoğun çabası olan KMTSO Meclis Başkanı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, dev yatırımın önemine değindi.