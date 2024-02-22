6 Şubat tarihli depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta iş insanlarının ve sanayii esnafının yüzünü güldürecek dev uzay sanayi TUSAŞ için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında seferberlik başlattı.

Deprem bölgesi yeni savunma üssü oluyor. TUSAŞ tarafından deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta kurulan uçak parçası üretim tesisi hizmete açıldı.

Dev yatırım ile Kahramanmaraş savunma sanayi olma yolunda hızla ilerlerken açılış törenine katılan misafirler duygu ve düşüncelerini Aksu Haber aracılığıyla paylaştı.