Birlik Vakfı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen etkinlikte Başkan Toptaş, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Program sırasında gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nin gençlere yönelik yürüttüğü projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Eğitim, spor ve kültür alanlarında hayata geçirilen çalışmaları aktaran Toptaş, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve topluma katkı sağlamaları için belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Başkan Toptaş, gençlerin yerel yönetimlerdeki önemine değinerek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hayata geçirdiğimiz projelerle sizin hayallerinize destek olmayı, ihtiyaçlarınıza cevap vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda Başkan Toptaş ve beraberindekiler vakıfta düzenlenen kurslarda başarı sağlayan öğrencilere belgelerini takdim etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.