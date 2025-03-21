Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, vatan uğruna can veren kahramanların ailelerine sahip çıkmayı bir vefa borcu olarak görüyor.

Bu kapsamda Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini çeşitli programlarla vatandaşlara hissettiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bu kez anlamlı bir iftar ziyareti gerçekleştirdi.

Beraberindeki AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ile birlikte 2020 yılında İdlip’de hain saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ’ın ailesini ziyaret eden Başkan Toptaş, anne Serpil ve baba Bekir Akçadağ’la bir araya geledi.

Samimi ve duygusal anlara sahne olan iftar programında Başkan Toptaş, şehit ailesiyle uzun uzun sohbet etti.

Vatan için gözünü kırpmadan canını veren kahramanlarımızın geride bıraktığı emanetlerin en kıymetli değerlerimiz olduğunu belirten Başkan Toptaş, “Bugün burada şehidimizin kıymetli ailesiyle aynı sofrada iftar yapmanın onurunu yaşıyoruz. Onların varlığı bizim için büyük bir anlam taşıyor. Aziz şehidimizin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Şehit ailesi de Başkan Toptaş’ın bu anlamlı ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Ramazan’ın birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

“Şehit ailelerimizin daima yanındayız”

Şehidin ailesiyle sohbet eden Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Toptaş, “Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz ve milletimiz, aziz şehitlerimizin hatırasını daima yaşatacaktır” dedi.

Başkan Toptaş, iftar programının ardından aileyle bir süre daha sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

RUZ