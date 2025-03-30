Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Kahramanmaraşlı hemşerilerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Toptaş, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını nihayete erdirerek yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşulduğunu belirtti.

Sözlerinin devamında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Toptaş, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybedenleri andı.

Başkan Toptaş, “Değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerim, rahmet, merhamet, bereket ve paylaşım ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna geldik. Bizi bir bayrama daha kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bayramlar, aynı dinin, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları tamir eden ilahi armağanlardır. Nitekim bu bayram, sevgi ve muhabbetle sevdiklerimize daha sıkı sarılmalıyız. 6 Şubat 2023’ten sonra her günümüzün buruk geçtiği gibi bu Ramazan Bayramı’nı deprem felaketinin gölgesinde, buruk bir şekilde idrak etmiş olmak bizleri ziyadesiyle üzse de, bu kutlu günleri fırsata çevirerek; birlik, beraberlik ve kardeşlikle yaralarımızı daha hızlı sarabilme imkanı bulduk.

“Yeni Ramazanlara kavuşmak için mücadele etmeye, daha çok çalışmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem yaralarımızı sararken, umutlarımızı tazeleyen, esenliğimizi pekiştiren bu Ramazan ayında da milletimizin hizmetkârı olarak çalışmalarımızı kararlılıkla yürüttük. Hep birlikte dayanışmanın ve paylaşmanın sorumluluğunu taşıyarak birlik beraberliğimize ve ülkemizin değerlerine sahip çıktık. Konuk olduğumuz iftar sofralarında Ramazan’ın eğiten, şifa veren ve tazeleyen günlerini yaşadık, gecelerini ihya etmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli Kahramanmaraşlı kardeşlerim, gelin bu bayram aile efradımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, içinde yaşadığımız topluma ve tüm insanlığa bayram atmosferini yayalım ve yaralarımızı birlikte saralım. Evlerimizde iftar sofralarında coşkuyla bulaşacağımız, camilerimizde dolu dolu saf tutacağımız yeni Ramazanlara kavuşmak için bütün milletimizle birlikte mücadeleye devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, halen tedavi gören yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta Kahramanmaraşlı kardeşlerim olmak üzere ülkemizin, milletimizin ve İslâm âleminin mübarek Ramazan Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın şehrimize, ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”