Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Meyvenin Alası, Göksun’un Elması” temasıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen Göksun Elma Festivali’ne katıldı. Celal Erzurum Millet Meydanı’nda gerçekleştirilen festivale Vali Ömer Faruk Coşkun, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün Göksun ilçemizde 8’inci Elma Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Sezonun bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Kahramanmaraş; iklimi, doğası, güneşi, havası, toprağı bir de emeğini ortaya koyan hemşehrilerimiz birleştiğinde çok lezzetli bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bu coğrafyaya özgü çok güzel ürünler yetişiyor. Çağlayancerit Cevizi, Çiğşar Kirazı, Türkoğlu Çileği bunlardan bazıları. Göksun ilçemiz de elmanın başkenti” dedi.

40 Milyon TL’lik Yatırım

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “İlçelerimizin katma değerini artırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Göksun elmamızın depolamadaki kayıplarını önlemek için üçüncü soğuk hava deposunu Büyükşehir Belediyesi ve kalkınma ajansı iş birliğiyle ilçemize kazandırdık. 3 bin tonluk kapasiteye sahip bu yatırımımızın maliyeti ise 40 Milyon TL civarında. Bu yatırımımız ilçemizin büyük bir ihtiyacına cevap verecek. Şunu ifade etmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz Türkiye’de birçok alanda imkânsız denilen şeyleri başardı. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde yerel yönetimler olarak iş birliği içerisinde şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

3,5 Milyar TL Yatırım

İlçelerde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının önemine değinen Güngör, “Geride bıraktığımız 3,5 yıl içerisinde şehrimizde 3,5 Milyar TL’lik yatırım hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte de yatırımlarımız artarak devam edecek. Tüm ilçelerimize dengeli ve oranın ihtiyacına uygun yatırımlar yapıyoruz. Göksun ilçemizde de ciddi alt ve üstyapı yatırımları gerçekleştirdik. İlçelerimizin özellikle kanalizasyon ve arıtma altyapısını yenilemek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. İhale sürecimiz başladı. İnşallah yaklaşık 250 Milyon TL’lik yatırımla ilçelerimizde

çevreye duyarlı arıtma ve kanalizasyon sistemlerini faaliyete geçirmiş olacağız” ifadelerini kaydetti.

Göksun’un Turizm Potansiyelini Daha da Artıracağız

Göksun’da tamamlanan ve devam eden turizm yatırımlarına ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Edebiyat Yolu’nun faaliyete geçmesi sonucu Göksun’umuzun turizm potansiyeli her geçen gün artıyor. Turizm alanlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Göksun’a Celal Erzurum’un adını verdiğimiz bir kent meydanı, Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi kazandırdık. Göksun’da bulunan Orman dairesinin dönüştürülmesi süreçlerimiz devam ediyor. İnşallah orayı da dönüştürerek Göksun’umuzun cazibesini daha da fazla artıracağız. Göksun Belediyemizle birlikte Yantepe civarına bir de yayla kent tatil alanı kazandırma projemiz var. Süreçler devam ediyor. İnşallah bu projelerimizin de hayata geçirilmesiyle Göksun’umuzun turizm ve yayla potansiyelini artıracağız. Yine Mehmet Bey Gözü’nde de bir çalışmamız var. İnşallah orayı da yenilenen yüzüyle hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemizde ulaşım yatırımlarımız da hızla sürüyor. Elmalı Kavşaktan Ulu Cami’ye kadar uzanan ana arterimizi yol ve kaldırımıyla birlikte baştan uca yeniledik. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

İlçemiz ve Hemşehrilerimiz Açısından Son Derece Önemli

Festivale katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, “Tarım, Göksun ilçemizin en önemli faaliyetlerinden bir tanesi. Ön plana çıkan tarım ürünü ise elma. Hemşehrilerimizin büyük bir çoğunluğu elma yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. Türkiye’nin elma üretiminin yüzde 2’sini Kahramanmaraş, bunun yarıdan fazlasını da Göksun yetiştiriyor. Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen elma festivalin de ilçemiz ve hemşehrilerimiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Malı üretmek yetmiyor, onun pazarlamasının da iyi yapılması gerekiyor. Bu festival de çiftçilerimizin emeklerinin daha da değerlenmesi açısından son derece önemli. İnşallah bu gibi etkinlikler Göksun elmasının markalaşmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Göksun Elmamızı Markalaştırıyoruz

Festivalde konuşma yapan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “2012 yılında başlattığımız elma festivalimizin bu yıl 8’inicisi gerçekleştiriyoruz. Göksun’umuzda tarımın her türlüsü yapılmakla birlikte hem bahçe tarımıyla öne çıkan hem de tadıyla, rengiyle, aromasıyla diğer yerlerde üretilen elmadan farklılık gösteren elmamızın tanıtımını yaparak çiftçimize katkı sağlamak istiyoruz. Bu vesileyle ilçemizin elmayla markalaşmasını da sağlıyoruz. Yaylalarıyla ve doğal yaşam alanlarıyla bilinen ilçemizin tanıtımını yapmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. İlçemizin değerini artırmak için paydaşlarımızla birlikte koordinasyon içerisinde çalışıyoruz” dedi.