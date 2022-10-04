Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 8’inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı için devam eden hazırlık çalışmalarını inceledi. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) 14 Ekim Cuma günü start alacak fuarda geri sayımın başladığını belirten Başkan Güngör, “Geleneksel hale getirdiğimiz Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın bu yıl 8’incisini düzenliyoruz. Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan bu organizasyonumuzu hemşehrilerimizle buluşturacak olmanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. Fuar alanımızda tefrişat işleri tamamlanıyor, inşallah güzel bir fuar dönemi geçireceğiz” ifadelerini kaydetti.

Sezai Karakoç’u Kitaplarla Yâd Edeceğiz

Yüzlerce yayınevi ve yazar ile on binlerce eserin Kahramanmaraşlılarla buluşturulacağını ifade eden Başkan Güngör, “Fuarımızı, geçtiğimiz yıl rahmeti rahmana uğurladığımız Türk edebiyatımızın en önemli portrelerinden Sezai Karakoç’a Saygıyla temasıyla gerçekleştireceğiz. Fahri hemşehrimiz olan üstadımızı bu vesileyle bir kez daha yâd etmiş olacağız. Bu yıl, inşallah yüzlerce yayınevi ve yazar ile on binlerce eseri hemşehrilerimizle buluşturacağız. Geçtiğimiz yıl 250 bin ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamıştık, bu yılki hedefimiz daha fazla. 14 Ekim Cuma günü başlayacak Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarımıza tüm kitapseverleri davet ediyoruz” dedi.