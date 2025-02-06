Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İzmit’e yerleşen Yıldız ailesini Tepeköy Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’dan İzmit’e gelen Yıldız ailesinin ziyaret etti. Kevser Yıldız ve çocuklarıyla sohbet eden Başkan Hürriyet aileye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Başkan Hürriyet, “6 Şubat depremlerinin ardından kentimize gelen ve artık hemşerimiz olan ailemizi ziyaret ederek kardeşlik bağımızı pekiştirdik. Güler yüzleri ile bizleri misafir eden ailemize teşekkür ediyorum. “Sizi en iyi biz anlarız" diyerek her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.