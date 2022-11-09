Yener, Karakoç’a Aksu TV’nin yayınları hakkında bilgiler verdi.
İstanbul Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Erdem Karakoç, Aksu TV’nin yayın politikasının çok önemli olduğunu vurgulayarak personellerine çalışmalarından dolayı başarılar diledi.
Yener, Karakoç’a Aksu TV’nin yayınları hakkında bilgiler verdi.
İstanbul Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Erdem Karakoç, Aksu TV’nin yayın politikasının çok önemli olduğunu vurgulayarak personellerine çalışmalarından dolayı başarılar diledi.
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