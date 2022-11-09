Yener, Karakoç’a Aksu TV’nin yayınları hakkında bilgiler verdi.



İstanbul Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Erdem Karakoç, Aksu TV’nin yayın politikasının çok önemli olduğunu vurgulayarak personellerine çalışmalarından dolayı başarılar diledi.



