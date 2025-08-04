Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa ve ihya süreci tüm hızıyla sürerken, ilçede önemli kamu yatırımlarının temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Afşin Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törende, Afşin Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Kızlarpınarı ve Emirli Dereleri Taşkın Önleme Kanalı ile Afşin İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası’nın temeli atıldı. Aynı gün içerisinde tamamlanan Afşin Atatürk Parkı ve Sosyal Tesisleri’nin de açılışı yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, temelini attıkları her yatırımın Afşin’in geleceğine duyulan inancın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kıraç, “İşimiz gücümüz Afşin diyerek çıktığımız bu yolda her yatırım, halkımıza olan sevdamızın eseridir. Yeni hizmet binamız, yüzme havuzumuz, taşkın önleme projeleri ve ilçe tarım hizmet binası, Afşin’in daha güvenli ve yaşanabilir bir ilçe olmasına katkı sunacak” dedi.

Ayrıca altyapı yatırımları, yol çalışmaları, mahalle taziye evleri ve yeni alınan belediye araçları hakkında da bilgi veren Başkan Kıraç, “2024 yılında 30 km asfalt, 25 bin m² parke taşı döşedik. 2025 hedefimiz ise 10 km asfalt ve 150 bin m² parke kaldırım yapımıdır” ifadelerini kullandı.

Afşin’de son dönemde kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında birçok yeni yatırım hayata geçirilirken, devam eden projelerle birlikte ilçenin altyapısı ve sosyal yaşam alanları büyük oranda yenileniyor.

Temeli atılan projelerin yanı sıra ilçede inşaatı devam eden veya planlama aşamasında olan yatırımlar şu şekilde:

Hizmet Binaları:

Afşin Vergi Dairesi Müdürlüğü (proje aşamasında), Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı (ihalesi yapıldı), Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü (%60 fiziki gerçekleşme), Afşin Adliyesi Lojmanı (%90 fiziki gerçekleşme), Afşin 2. Noterliği (hizmete açıldı).

Sağlık ve Sosyal Hizmetler:

Afşin Devlet Hastanesi (150 yataklı, sismik izolatörlü), Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (%80 fiziki gerçekleşme), Afşin Sosyal Hizmet Merkezi (proje aşamasında).

Altyapı ve Çevre Yatırımları:

Akdere İçme Suyu Projesi (%80 fiziki gerçekleşme), Karakuz Barajı (sahada çalışmalar başladı), Arıtaş, Çobanbeyli, Emirilyas ve Altunelma Mahalleleri Doğalgaz Altyapı Projesi (devam ediyor), Adatepe Barajı Sulama Kanalı (10 köy ve Elbistan Ovası’nı kapsıyor), Kızlarpınarı ve Emirli Dereleri Taşkın Önleme Kanalı (%10 fiziki gerçekleşme).

Ulaşım:

Göksun–Afşin duble yol çalışması devam ediyor. Ayrıca birçok grup yolu ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz tarafından asfaltlandı.

Yerleşim ve Konut:

Termik santrallerden etkilenen 4 köyün taşınmasına yönelik TOKİ projesi (847 konut, 18 dükkân, 1 cami – %30 fiziki gerçekleşme), rezerv yapı alanlarında 4 etaplık planlama sürüyor.

Sanayi ve Ekonomi:

Afşin Organize Sanayi Bölgesi’nde zemin etüt çalışmaları tamamlanmış olup imar planı onay aşamasına gelmiştir.

Eğitim ve Kültür:

Afşin İlçe Halk Kütüphanesi (600 kişilik kapasite – ihale bekleniyor). Depremler sonrası Millî Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle birçok okul binası yeniden yapılmıştır.

Spor:

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (temeli atıldı), Afşin Kapalı Spor Salonu (ihale aşamasında).

Büyükşehir Belediyesi Yatırımları:

Afşin’e yönelik yatırımlar kapsamında entegre katı atık tesisi, asfalt plent tesisi, taş ocağı ve konkasör tesisi ile altyapı kanalizasyon projeleri hayata geçiriliyor.

Belediye Araç Filosunda Büyük Dönüşüm

Afşin Belediyesi, son iki yılda 22 yeni hizmet aracını bünyesine katarak kiralık araç kullanımını sonlandırdı. Araçlar arasında ekskavatörler, kazıcı yükleyiciler, damperli ve çöp kamyonları, arazözler, kaldırım yıkama aracı, süpürge aracı ve çeşitli hizmet araçları yer alıyor.