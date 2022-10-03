Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş Şubesi’nin Lise Teşkilatı’ndan 400’ü aşkın öğrenciyle kahvaltıda bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bu ülkenin de en önemli ihtiyacı, iyi yetişmiş, donanımlı, ülkesine ve milletine bağlı, Aslanlar gibi gençlerin yetişmesi. Bunu inşallah başarırsak bu ülkenin önünü kimse tutamaz” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Türkiye Gençlik Vakfı Liselerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Okan Özen ve TÜGVA Kahramanmaraş İl Başkanı Furkan Seyithanoğlu öncülüğündeki Lise Teşkilatı’ndan 400’ü aşkın öğrenciyle kahvaltıda bir araya geldi.

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda bulunan Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltı programında öğrencilere seslenen Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Projesi ve eğitim yatırımları hakkında bilgiler verdi.

“Hanefi Mahçiçek Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Kahvaltının ardından TÜGVA Kahramanmaraş İl Başkanı Furkan Seyithanoğlu bir selamlama konuşması yaparken, TÜGVA Liselerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Okan Özen de öğrencilere seslendi.

Desteklerinden dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkür eden Özen, TÜGVA’nın çalışmalarını anlatarak, “Kıymetli Başkanımız Hanefi Mahçiçek, iki yıl önce de geldiğimizde hem bizleri ağırlamış hem de kendisi bizzat katılarak bizlerle beraber olmuştu. Allah razı olsun Başkanımız yine böyle bir kahvaltı programına öncülük yaptı. Sözlerimin başında Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Afyon, Mersin ve Adana’nın ardından Kahramanmaraş’a geldik. Buradan da Osmaniye’ye geçeceğiz. Öğleden sonra da Niğde’ye geçerek liseli kardeşlerimizle buluşacağız. Oradan Ankara’ya ve sonra İstanbul’a geçeceğiz. Bunları söylerken bile yoruluyoruz ama herhangi bir ilimizde gençlerimizle buluştuğumuzda aldığımız enerjiyle diğer programlara koşarak gidiyoruz. 81 ilimizde 6 milyon liseli kardeşimiz var, biz her bir kardeşimizin çift kanatlı kuş misali hem imanı kavi hem de fen ve teknolojiyi yakından takip eden Teknofest Gençliği olarak yetişmesi adına gönüllü kadrolarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’a sürekli ziyaretçi gelmesini sağlayacağız”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise sözlerine EXPO 2023’ü anlatarak başladı. Kahramanmaraş’ın her alanda önemli bir zenginliğe sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş, her alanda zengin bir şehir. Edebiyatın, kültürün, doğanın, sanayinin, gastronominin en güzel örneklerini içerisinde barındırır ama şehrimizin bir eksiği vardı. O da tanıtım ve turizm. Bu iki önemli faktörden yeteri kadar girdiği şehrimize sağlamıyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak bu sorunu çözelim dedik ve bir proje ürettik. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünde en az 50 ülkeden 2 milyon insanı misafir etmeyi planladığımız EXPO 2023 Projesi’ni geliştirdik. İlk 6 aylık süreçte 2 milyon, sonraki yıllarda ise 1 milyon ziyaretçinin hedeflendiği bir projeye yaptık. EXPO 2023 alanımızdaki projelerle Kahramanmaraş’a sürekli ziyaretçi gelmesini sağlayacağız” dedi.

“Bizim önceliğimiz eğitim ve insandır”

Onikişubat Belediyesi’nin eğitim yatırımları hakkında da bilgiler veren Başkan Mahçiçek, en önemli çalışma noktalarının insan ve eğitim olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı; “Bizim önceliğimiz de eğitim ve insandır. Bu binaları yaparsınız, okulları da inşa edersiniz. Bakın 7 tane yurduyla beraber okul yaptık. Konferans salonları da olan 7 tane Bilgi ve Kültür Evi yaptık. 7 tane havuz yaptık ama esas olan içini doldurmak. Bu binalarda güzel insanların yetişmesini sağlamak. Bu ülkenin de en önemli

ihtiyacı, iyi yetişmiş, donanımlı, ülkesine ve milletine bağlı, Aslanlar gibi gençlerin yetişmesi. Bunu inşallah başarırsak bu ülkenin önünü kimse tutamaz. Daha iyi noktada olmak için, bu ülkenin geleceğini çok daha üst seviyeye çıkarmak için bütün görev sizde. Eğer daha iyi yetişirseniz, daha donanımlı olursanız ve bu ülkenin yönetiminde görev alır ve bizden daha iyi yönetirseniz ülkemiz çok daha iyi yerlere taşınır İnşallah. Bunun için çalışmanız lazım.”

Teknoloji kullanımı ve eğitim hayatı noktasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Mahçiçek, Okan Özen ve Furkan Seyithanoğlu ile öğrencilere EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezdirdi.