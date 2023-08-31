4 bin öğrencinin katıldığı Yaz Yüzme Kursları’nda havuzlar, çocukların sesleri ve kulaçlarıyla şenlendi.

Geride kalan görev süresinde kent tarihinde görülmemiş sosyal tesis yatırımlarını bir bir ilçeye kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yapımını tamamlayarak ilçeye kazandırdığı 1’i yarı olimpik olmak üzere 7 kapalı yüzme havuzu ve fitness salonu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.



İlçenin farklı lokasyonlarında hayata geçirilen ve 7’den 70’e tüm vatandaşların kolaylıkla ulaşıp, kullanabildiği kapalı yüzme havuzları, deprem sürecinde de depremzede vatandaşlara duş ve konaklama hizmeti vererek ne kadar doğru yatırımlar olduğunu kanıtlamıştı.

Depremin ardından yeniden düzenlenen havuzlar, her yaz olduğu gibi bu yaz da 8-14 yaş arası çocukların rehabilitasyonu ve yüzme eğitimine tahsis edildi.



7 kapalı yüzme havuzunun 4’ünde açtığı kurslarla 8-14 yaş arası çocukların sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlayan Onikişubat Belediyesi, bir dönemi daha başarıyla tamamladı.

Yaz Yüzme Kursları, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu’nda uzman eğiticiler ve cankurtaranların eşliğinde sona erdi.

Şeref Eroğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen kapanış törenine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katıldı.

Yüzme kursuna çocuklarını getiren ailelerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, sonrasında ise yüzme eğitimi alan kursiyerlere çeşitli hediyeler takdim etti.



“Eğitim en öncelikli çalışmalarımızdandır”

Törende veliler ve öğrencilere seslenen Başkan Mahçiçek, eğitim yatırımlarını öncelediklerini kaydederek, “Onikişubat Belediyesi, fiziki olarak çalışmalar yapar. Bakın 2014’den bu yana toplamda 2 milyar 127 milyon TL yatırım yapmışız. Bunun 950 milyon TL’sini ise belediye olarak ürettiğimiz kaynağı yatırıma döndermişiz. Vergi ve sigorta borcu da olmayan tek belediyeyiz. Bu fiziki çalışmaların çok daha önünde tuttuğumuz, önem verdiğimiz konu ise eğitim. Çünkü biz şunu biliriz ki, parasal kaynaklar veya fiziki imkanlar ne kadar büyük olursa olsun onu daha verimli kullanacak yetişmiş eleman olmazsa ortaya verim çıkmaz. O kaynakları anlamlı kullandıracak nitelikli ve gelişmiş insanlarımızın olması önemlidir. Onikişubat Belediyesi her sene 80 bin kitap alır. İlkokul ikiden itibaren seviyelerine göre sadece Onikişubat'ın okullarına değil Kahramanmaraş’ımızın bütün okullarına dağıtır. Sonra da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber küçük bir sınav yaparız. Çocuklarımız bu kitapları okudu, ne anladı diye. Pandemiden önceki sene o imtihanlara, sınavlara hiçbir zorunluluğu olmadığı halde 73 bin öğrencimiz katıldı. Onikişubat Belediyesi, 7 okul yaptı çok şükür. Kırsal mahallelerimizde 65, ilçe merkezinde ise öğrencilerimiz için 7 Bilgi ve Kültür Evi yapmışız. Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız hepsinden istifade edebilir. 7 adet havuzumuz var, hepsi öğrencilerimizin hizmetinde. Ayrıca Üniversite Hazırlık Kurslarımız var. Bugüne kadar 8 bin öğrencimiz kurslarımızdan ücretsiz istifade etmiş. Başarı oranı ise yüzde 83. Son sene 60 öğrencimiz ilk 20 bine girmişti.” İfadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için gayret ediyoruz”

Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak yaz kurslarıyla çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, “Onikişubat Belediyesi olarak bu ülkenin ve hepimizin geleceği olan çocuklarımızın daha iyi yetişmesi, daha kültürlü ve bu ülkenin değerlerine daha fazla sahip çıkan bir nesil olması için gayret ediyoruz. Doğrusu musiki de çok önemli bir değerimiz. Çocuklarımızın duygularını geliştirmek, onların zihni gelişimlerine daha çok değer katmak ve daha da önemlisi kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak adına bu kursları önemsiyoruz. Çocuklarımızın çok fazla dikkat etmemiz lazım. Kimlerle geziyor, kimlerle ne yapıyor, ne gibi alışkanlıkları var bunlara dikkat etmemiz lazım. Bizim ve bu ülkenin geleceği bu çocuklarımız” dedi.

“Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyalım”

Kurslarla birlikte çocukların kötü alışkanlıklardan da uzak kaldığına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, velilere uyarılarda bulanarak, “Çocuklarımızı o kötü alışkanlıklardan kurtarmak için bizim kültürümüzü de barındıran, eğitim içerikli bu kurslara sevk etmeliyiz. Dolayısıyla velilerimizi uyarmak istiyorum. Özellikle hanım kardeşlerim, her şeyi bırakalım, çocuklarımıza sahip çıkalım. Dünyadaki işlerin hepsi gelir gider ama çocuklarımız arkamızdan bir Fatiha okursa bize kalacak olan odur. Maalesef biz dünyaya dalıyoruz, çocuklarımızı unutuyoruz. Bu kabil yanlışlıkları hep birlikte düzelteceğiz. Belediye olarak bizler de, sizler de hep birlikte gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, konuşmasının ardından kurslara katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.



