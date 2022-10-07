Proje alanında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, tanıtım anlamında da önemli çalışmalar yapılıyor.

Sadece Kahramanmaraş’ta değil Türkiye’nin dört bir yanında ve birden çok ülkede tanıtımlar gerçekleştirilirken, Başkan Mahçiçek son olarak ise siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projeyi anlatıyor.

Başkan Mahçiçek bu kez Deva Partisi İl Başkanı İrfan Karatutlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Muharrem Çevik ile Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Zor öncülüğündeki partilerin il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. EXPO 2023 Projesi’nin tüm detaylarını misafirlerine anlatan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın marka değerini artıracaklarını ve tanıtım sorununu çözeceklerini söyledi.