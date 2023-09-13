Programa, Tugva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Ve Tugva Kahramanmaraş Üyeleri Katıldı.

Davetlilerini Tek Tek Selamlayarak Sohbet Eden Başkan Mahçiçek’e, Onlara Hal Hatır Sorarak İstişarelerde Bulundu.

Burada İlk Olarak Açılış Konuşmasını Gerçekleştiren Tugva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Tugva Olarak Kahraman Kent’in Her Zaman Yanında Olduklarını Dile Getirdi.

Türkiye’nin En Güzel Projelerini Üretmeye Gayret Ettiklerini Dile Getiren Başkan Mahçiçek, Bir Dünya Projesi Olan Expo 2023’ü Kahramanmaraş’a Kazandırmaktan Onur Duyduklarını Dile Getirdi.

Konuşmaların Ardından Başkan Mahçiçek, Misafirleriyle Birlikte Expo 2023 Sergi Alanı İçin Temin Edilen Gezi Araçlarına Binerek Tüm Projelerde Gelinen Son Noktayı Yerinde Anlattı.

