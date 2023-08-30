Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ev sahipliğini yapacaklarını Uluslararası EXPO 2023’ün iptal edildiğine yönelik maksatlı haber ve paylaşımlara düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.

EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarını tek tek selamlayan Başkan Mahçiçek, görev süresinde yaptıkları çalışmaları anlatarak sözlerine başladı.

“8 yılda 2 milyar 124 milyon TL’lik yatırımla Onikişubat’ı marka yaptık”

8 yılda ulaşım ile alt ve üst yapıya 1 milyar 383 milyon TL yatırım yaptıklarına dikkat çeken Başkan Mahçiçek, eğitim ve kültür yatırımlarına 91 milyon TL, spor yatırımlarına 70 milyon TL, sosyal yardımlara ise 39 milyon TL yatırım yaptıklarını dile getirdi.

2014-2022 yılları arasında İller Bankası’ndan kişi başına düşen gelirin 1 Milyar 177 milyon TL olduğunu da anlatan Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak 950 milyon TL kaynak ürettiklerini ve toplamda 2 Milyar 127 Milyon TL yatırım yaptıklarını ifade etti.

Başkan Mahçiçek, belediye bütçesinden tasarruf yaptıklarını ve bütçeyi en etkin şekilde kullanarak hizmetleri gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

“İnsanlar da makamlar da gelip gider”

Başkan Hanefi Mahçiçek, sözlerinin devamında ise EXPO 2023’e yönelik bilgi kirliliği ve spekülatif haberlere açıklık getiren önemli ifadeler kullandı.

EXPO 2023’ün iptalinin kesinlikle söz konusu olmadığını aktaran Başkan Mahçiçek, EXPO’nun üst denetim organı Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AİPH) ile görüşmelerin devam ettiğini, yeni açılış tarihinin önümüzdeki günlerde duyuralacağını söyledi.

Başkan Mahçiçek, “2018 yılında başvurduk EXPO’ya, İtalya’da 62 ülkenin oy birliğiyle 2023 EXPO’sunun Kahramanmaraş’ta yapılmasına karar verildi. Biz bu yazıyı aldık, içinde bulunduğumuz bataklık alanı bu hale getirdik. On binlerce kamyon dolgu malzemesi taşıdık, tüm alt yapısını yaptık. Buradaki tesislerin hiçbirinin kirli suyu aşağıdaki nehre akmaz. Buna çok dikkat ettik. Öyle bir proje üretmeliydik ki örnek olmalıydık. İnsanlar da makamlar da gelip gider. Baktıkları zaman şurayı da bu beyefendi yaptı dedirtmek önemli. Birçok ülkede EXPO’ları gezdim, bizimki kadar ayrıntı ve sürdürülebilirlik ihtiva eden bir proje yok. Bakın deprem oldu, insanlarımızın barınması noktasında en güvenli alan burasıydı çünkü her detayı hesap edilerek yapıldı” dedi.

“EXPO 2023’ün iptali kesinlikle söz konusu dahi değildir”

Konuşmasının devamında EXPO 2023’ün iptal olmadığını anlatan Başkan Mahçiçek, “Önce pandemi yaşadık, doğru düzgün mesai olmadı, iş yapamadık. Yoksa bizim projelerimiz hızla bitecekti. Tekrar başladık bu kez de deprem felaketi oldu ama biraz kendimizi toparlar toparlamaz yeniden başladık. Şehrimiz için iyi şeyler yapalım, iyi şeyler yapan insanları da yormayalım, yanında olalım. Hanefi Mahçiçek de makamlar da gelir gider ama şurayı bu beyefendi yaptı diyeceklerdir inşallah. Oturalım mı, bu şehri geleceğe taşımayalım mı, ortaya bir vizyon koymayalım mı? Bu memleketi farklı noktalara taşıyacağız demeyelim mi? Kamuoyu duyurusu yayınladık ama ben bir kere daha sizlere söylüyorum EXPO 2023'ün iptali kesinlikle söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı himayesine giren bir proje nasıl iptal olur. Bakanımız Sn. Vahit Kirişci beyefendinin basın toplantısındaki konuşmasını da dinledim, kendisi ‘EXPO 2023 iptal oldu’ diye bir cümlesi yok. Üst kurul ile görüşmeler devam ediyor diyor. EXPO'nun bir üst kuruluşu AIPH ile açılış tarihi noktasında görüşüyoruz. 6 aylık EXPO süresini aşağıya çekelim diyoruz çünkü önümüz kış. 3 ay içerisinde Kahramanmaraş’ın özelliklerini, etkinliklerini ortaya koyarız Allah’ın yardımıyla. Kahramanmaraşımızın geleceğine dair EXPO 2023 ile çizdiğimiz sürdürülebilir kalkınma vizyonunu başarıyla hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Başkan Mahçiçek, basın mensuplarıyla tek tek EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki projeleri yerinde inceledi.