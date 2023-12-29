Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Expo 2023 Alanında Arasta Çarşısında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla düzenlenecek Vuslatın 750. Yılında Hz. Mevlana ve Şeb-i Arus' programının konukları ile bir araya geldi.

Başkan Hanefi Mahçiçek burada yaptığı konuşmada Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belkıran ve Rektörümüz Alptekin Yasım öncülüğündeki misafirlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise Başkan Mahçiçek’e Teşekkürlerini İletti.