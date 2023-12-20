Onikişubat’ta hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerek vatandaşlar gerekse muhtarlarla istişarelerini sürdüren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan muhtarlarla 2023 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarlar ve vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişimle sorunların çözümünde öncü olan Başkan Mahçiçek, 2023 yılı boyunca yapılan çalışmalara ilişkin muhtarlara sunum yaparken, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Muhtarların, mahallelere yönelik taleplerini dinleyen Başkan Mahçiçek, 2024 Yatırım Planı’nın taleplere göre şekilleneceğini belirterek, tüm mahallelerin eksiklerinin en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Başkan Mahçiçek’e, Belediye Başkan Yardımcısı Enes Sarıca ile ilgili müdürler eşlik etti.

Muhtarlık makamının milli iradenin en önemli basamağı olduğunu ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, istişarenin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti.

Başkan Mahçiçek, toplantıya katılan muhtarlara günün anısına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.