

Ülke Ve Dünya Gündemiyle İlgili Gerçek Bilgilerin Halka Aktarılması, Toplumsal Bilincin Oluşturulması, Güncel Sorun Ve Sınamalara Karşı Yenilikçi Çözüm Önerilerinin Ortaya Konulması, Sesini Duyuramayan Kesimlerin Kamuoyu Nezdinde Temsil Edilmesi Adına Büyük Bir Özveriyle Çalışan Gazeteciler Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in Daveti Üzerine Bir Araya Geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Düzenlenen Kahvaltı Programında Bir Araya Gelen Kent Basını Başkan Mahçiçek’e Sorularını Yöneltirken Keyifli Bir Program Düzenlendi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Hakikatin Işığında Ve Mesleki Etik İlkeleri Doğrultusunda Görev Yapan Tüm Gazeteciler, Son Derece Muteber Bir Mesleğin Mensupları Olarak Kabul Edilmelidir" Değerlendirmesinde Bulundu.

