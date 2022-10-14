Proje alanında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, tanıtım anlamında da önemli çalışmalar yapılıyor.

Sadece Kahramanmaraş’ta değil Türkiye’nin dört bir yanında ve birden çok ülkede tanıtımlar gerçekleştirilirken, Başkan Mahçiçek son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yönetimi ve Öğretim Görevlileriyle bir araya geldi.

Sunum ve Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından heyet EXPO 2023 alanını gezdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr. Alptekin Yasım “EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın tanıtımı noktasında çok önemli bir proje” diye konuştu.