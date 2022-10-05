Düzenlendiği şehri dünyada büyük bir marka haline getiren EXPO’yu, başarılı lobi faaliyetleri ve etkileyici projelerle Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ekibi, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

EXPO Projesi’ni kent kamuoyuna açıkladığı ilk günden bu yana bir taraftan proje alanındaki hummalı çalışmaları takip eden Başkan Mahçiçek, diğer taraftan da EXPO’yu 7’den 70’e kent halkına aşılamak için tanıtımlara devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın tüm kesimleriyle çeşitli programlar aracılığıyla bir araya gelen Başkan Mahçiçek, hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projeyi anlatıyor. Başkan Mahçiçek, son olarak ise Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş il ve ilçe teşkilatlarına EXPO 2023 sunumu yaptı.

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda bulunan Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen kahvaltı programına, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ali Tufan ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı öncülüğündeki il ve ilçe teşkilat mensupları katıldı.

“Başkanımızın hem yanındayız hem de sonuna kadar destekçisiyiz”

Programda ilk olarak söz olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, bir selamlama konuşması yaparak, ev sahipliğinden ötürü Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti. EXPO 2023’ün kentin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Doğan, şu ifadeleri kullandı, “Bize böyle güzel bir kahvaltıya davet ettiği için Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ediyorum. MHP teşkilatlarına son bir yılda Başkanımızın ikinci daveti ve Kahramanmaraş’a kazandıracağı EXPO 2023’ün bize anlatacak. Böyle uluslararası bir organizasyonu dünyada birçok büyükşehir ve il belediyeleri yapamazken, Hanefi ağabeyimiz bir ilçe belediyesi olarak almayı başardı ve EXPO yükünü üstlendi. Bu yük, öyle kolay bir yük değil. Dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca insan şehrimize gelecek. Başkanımıza Kahramanmaraş’ı tanıttığı için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında hem yanındayız hem de sonuna kadar destekçisiyiz.”

“62 ülkenin tamamının oy birliğiyle EXPO 2023’ü şehrimize kazandırdık”

Doğan’ın konuşmasının ardından EXPO 2023 tanıtım filmi eşliğinde davetlilerine bilgiler veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın doğası, kültürü ve sanayisiyle muazzam bir kent olduğunu, fakat tanıtım ve turizm eksikliği yaşadığını kaydetti. Başkan Mahçiçek, “Bir de kökü temiz, o çok önemli. İstiklal Savaşı’nın başlatıldığı bir kurtuluş şehir. Kahramanmaraş, Türkiye’deki ipliğin 3’te 1’ini üretir. Çelik eşyanın yüzde 64’ünü, dokumanın yüzde 17’sini, enerjinin ve çimentonun yüzde 12’sini üretir ama Kahramanmaraş nerede diyorsa sorduğunuzda 85 milyonluk nüfusumuzun 1 milyonu maalesef Akdeniz Bölgesi’nde olduğumuzu bilmez. Bu algıyı nasıl değiştireceğiz, tanıtımı nasıl sağlayacağız? Öyle bir proje bulmalıyız ki uluslararası olmalı, tanıtım eksikliğimizi gidermeli. Araştırdık, EXPO’yu öğrendik ve çalışmalara başladık. 2018’de başvurduk, ülke ülke de gezdik ve kimseye söylemedik. Projemizi geliştirdik ve biz EXPO’yu Kahramanmaraş’ta yaparız dedik. 2018 yılında italya7da 62 ülkenin tamamının oy birliğiyle EXPO 2023’ü şehrimize kazandırdık. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ise projelerin sürdürülebilirliğinin olmasıydı” dedi.

“Kahramanmaraş’a katma değer sağlayan projelerle sürekliliği sağlayacağız”

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’na sürekli ziyaretçi gelmesini sağlayacak projeler hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü, “EXPO döneminden sonra da burası ziyaret

edilebilen, önemli bir alan olacak. Onu nasıl sağlayacaksınız? İşte içerisine projeler ekledik. Örneğin bir Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi var. Türkiye’de Kelebek Bahçesi sadece Konya’da var, bir sene 400 bin kişi gelmiş, bizde ekstra şehrimize özel Uğur Böceği de var. Yanında Nikah Sarayı var, her gün binlerce insan gelecek Açık AVM var, yine binlerce insan gelecek. Özel ürünlerin tanıtılıp satılacağı Arasta Çarşısı var. 70 bin metrekare büyüklüğünde bir lagün var, Avrupa’nın en büyüğü ve masmavi. Üstünde kayıklarla vakit geçirilecek. 250 civarında hobi evimiz var. İnşallah böylelikle sürekli hale getirdik. Kahramanmaraş’ı uluslararası platforma taşıyacağız İnşallah. Bizim öngörülerimize göre 40-50 civarında ülke katılacak. 27 tanesi ile mutabakat sağladık. Bir taraftan da yurt dışından gelecek yatırımcılarla Kahramanmaraşlı yatırımcıları bir araya getireceğiz, ortak yatırım alanları oluşturacağız. Bu da ülkeye ve Kahramanmaraş’a katma değer demektir.”

“Kahramanmaraş çok daha güzel çok daha farklı bir kent olacak”

Kahramanmaraş’ın deniz özlemine son verecek bir diğer rüya projesi Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni anlatan Başkan Mahçiçek, hem bir çevre felaketini önlediklerini hem de 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturduklarını belirterek, “Bizim vizyon projelerimizden bir tanesi de EXPO alanımızın güneyinde hayata geçireceğimiz ve Kahramanmaraş’ın deniz hasretine son verecek olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi. Bilindiği üzere Ceyhan Köprüsü’nün altında kışın sular dolar deniz olur, yazın da sular çekildiği zaman pislik haline gelir. Bu alanda bir çevre felaketi yaşanır, sinekler dolar. Bu çevre felaketini önleyelim Kahramanmaraş’a bir değer katalım istedik. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Bu Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak ve burayı deniz haline getirecek. Bu seddeyi yaptıktan sonra burası 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Böylelikle insanlarımız denize gitmek için binlerce kilometredeki uzak şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Üstelik komşu illerimizden de büyük oranda bu alana misafir gelmesini sağlayacak. Bu da şehrimizin ekonomisine adeta bir can suyu anlamını taşıyor. Etrafına da çok katlı olmayan yeni yerleşim alanlarına yapacağız. Kahramanmaraş Konakları adı altında, çok güzel evler yapacağız. Bu projeyle Kahramanmaraş’ta bir deniz olacak inşallah. Böylelikle Kahramanmaraş daha güzel daha farklı bir kent olacak. Burası ayrıca 171 hektar alanda EXPO 2023’ün gelişim alanı olacak. Ayrıca denizin etrafında yürüyüş ve bisiklet yolları olacak, rekreasyon alanları olacak ve tam manasıyla orada yeni bir kent ve yaşam alanı oluşacak. Bütün projelerimiz hazır, sabırsızlıkla tüm bu çalışmalarımızı hayata geçirerek, hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, alan gezisiyle de misafirlerine EXPO 2023’e ilişkin yerinde bilgiler verdi.

Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.