Uluslararası arenada doğa, kültür ve tarih gibi alanlarda olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO Fuarı’nı birbirinden başarılı lobi faaliyetleriyle Onikişubat’a kazandıran Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, rüya proje için tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Proje alanında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, tanıtım anlamında da önemli çalışmalar yapılıyor. Sadece Kahramanmaraş’ta değil Türkiye’nin dört bir yanında ve birden çok ülkede tanıtımlar gerçekleştirilirken, Başkan Mahçiçek son olarak ise siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projeyi anlatıyor. Başkan Mahçiçek bu kez Deva Partisi İl Başkanı İrfan Karatutlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Muharrem Çevik ile Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Zor öncülüğündeki partilerin il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. EXPO 2023 Projesi’nin tüm detaylarını misafirlerine anlatan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın marka değerini artıracaklarını ve tanıtım sorununu çözeceklerini söyledi.

“Kahramanmaraş’ı her anlamda öne çıkaracak proje EXPO 2023”

Kahramanmaraş’ın önemli bir zenginliğe sahip olduğunu kaydeden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bizim esas amacımız EXPO nedir, Kahramanmaraş’a gelecekte neler katacak onları anlatmak. Gerçekten yaylalarıyla, sularıyla her şeyiyle Kahramanmaraş’ımızın mükemmel bir tabiatı var. Mükemmel bir kültür düzeyi var. Türkiye’de düşünce alanında çok önemli insanlar yetiştirmiş Kahramanmaraş. Ülke genelinde muazzam seviyede başarılı bir sanayimiz var. 140 ülkeye ihracat yapan bir sanayi var Kahramanmaraş’ta. Bir başka bağlamda bakacak olursak, pamuk ipliğinin 3’te 1’ini Kahramanmaraş üretir. Çelik eşyanın yüzde 64’ünü, dokumanın yüzde 17’sini, enerjinin yüzde 12’sini Kahramanmaraş üretir. Ama Kahramanmaraş nerede diye sorsanız, 82 milyonun yüzde 99.9’u bilmez. Bu tanıtım eksikliği demektir. Her şeyiniz var ama sizi kimse tanımıyor ve bilmiyor. Bu memleketi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha tanınır ve daha bilinir hale nasıl getiririz diye düşündük. Öyle bir proje bulmalısınız ki, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Kahramanmaraş’ı öne çıkarsın. İşte bu projenin adı EXPO 2023” dedi.

“EXPO 2023 Kahramanmaraş’a katma değer sağlayacak”

EXPO 2023 Alanı’nın içerisindeki projelerle sürdürülebilirliği sağlayacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “EXPO döneminden sonra da burası ziyaret edilebilen, önemli bir alan olacak. Onu nasıl sağlayacaksınız? İşte içerisine projeler ekledik. Örneğin bir Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi var. Türkiye’de Kelebek Bahçesi sadece Konya’da var, bir sene 400 bin kişi gelmiş, bizde ekstra şehrimize özel Uğur Böceği de var. Yanında Nikah Sarayı var, her gün binlerce insan gelecek Açık AVM var, yine binlerce insan gelecek. Özel ürünlerin tanıtılıp satılacağı Arasta Çarşısı var. 70 bin metrekare büyüklüğünde bir lagün var, Avrupa’nın en büyüğü ve masmavi. Üstünde kayıklarla vakit geçirilecek. 250 civarında hobi evimiz var, kapış kapış. İnşallah böylelikle sürekli hale getirdik. Kahramanmaraş’ı uluslararası platforma taşıyacağız İnşallah. Bizim öngörülerimize göre 40-50 civarında ülke katılacak. 37 tanesi ile mutabakat sağladık. Bir taraftan da yurt dışından gelecek yatırımcılarla Kahramanmaraşlı yatırımcıları bir araya getireceğiz, ortak yatırım alanları oluşturacağız. Bu da ülkeye ve Kahramanmaraş’a katma değer demektir” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’ü takdire şayan buluyorum”

Kahvaltıya katılan Gelecek Partisi İl Başkanı Muharrem Çevik, EXPO 2023’ü adım adım takip ettiklerini belirterek, “Kahramanmaraş’ın dünyaya açılma serüveninin olarak gördüğüm EXPO 2023’ü adım adım takip ediyor, güzel şehrimiz için en iyi şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. EXPO 2023 ile

turizm şehri haline gelecek kahraman şehrimizi kültürel açıdan da tüm dünyaya tanıtmamız elzemdir. Çünkü Kahramanmaraş’ı turizm ve kültürel değerleriyle dünyaya tanıtmamız çok önemli. Bu açıdan EXPO 2023’ü takdire şayan buluyorum. Çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Temenni ederim ki ülkemiz ve şehrimiz adına olan her türlü hassas çalışmalarda bu nezaketi bütün siyasi partiler olarak gösterelim. Zira bu şehir bizim şehrimiz ve yapılan her türlü projenin yanındayız. Kahramanmaraş hepimizin. Şehrimizin tanıtılmasına öncülük eden Başkanımıza, bizleri bu güzel kahvaltıda bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“EXPO için her türlü desteği vereceğimizi belirtiyorum”

Deva Partisi İl Başkanı İrfan Karatutlu ise Deva Partisi olarak EXPO 2023’e her türlü desteği vereceklerini ifade ederek, “Öncelikle bu nazik daveti için Başkanımıza teşekkür ediyorum. EXPO 2023’ün tanıtım filmini görünce mutlu oldum. Şehirler insan gibidir, canlıdırlar. Kalbi vardır, ruhu vardır, hafızaları vardır. Biz bu davetten memnunuz. İnanıyoruz ki Osmanlı’da denildiği gibi ‘belediye başkanları şehr-ül emin’dir. Bu tür hizmetlerin yapılmasından biz de memnun olacağız, Kahramanmaraş da memnun olacaktır. Hepimiz burada yaşayıp, burada öleceğiz. O yüzden Kahramanmaraş için birlikte çaba göstereceğiz. Hanefi Başkanımızla hiçbir zaman sıkıntı çekmedik, her zaman diyaloğumuz iyi oldu ama şehrimizi kolektif şekilde, ortak akılla değerlendiremezsek eksik kalırız. Bu şehrin geleceğine damga vuracak olan turizmdir. Biz bunun üzerine çalışmalıyız. EXPO’nun bu doğrultuda atılan en güzel ve en doğru adım olduğuna inanıyorum. Başkanımıza yaptığı çalışmalarda başarılar diliyorum. EXPO için her türlü desteği vereceğimizi belirtiyorum” açıklamalarında bulundu.

“EXPO 2023’ün tanıtılması adına bu tür toplantılar çok önemli”

Kahramanmaraş’ın tanıtımı adına EXPO 2023’ün önemli olduğunu dile getiren Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Zor ise “Üç tane siyasi partinin iktidar muhalefet fark etmeksizin aynı masada bir belediye başkanıyla oturuyor olmasını çok kıymetli bir meziyet olarak görüyorum. Biz Kahramanmaraş’ta hep beraber yaşıyoruz, birbirimizi ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya gerek yok. Hanefi Mahçiçek başkanımız da siyasi partileri ağırlayarak çok güzel bir ortamın oluşmasına vesile oluyor. EXPO 2023’ün tanıtılması adına bu tür toplantıların önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah EXPO 2023, en güzel şekilde değerlendirilecektir. Bu güzel projeyi bizlere şeffaf bir şekilde anlatan Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, alan gezisiyle de misafirlerine EXPO 2023’e ilişkin yerinde bilgiler verdi.

Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.