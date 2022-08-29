Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Ağustos ayının Türkler için nice zaferlere tanıklık etmesiyle zafer ayı olarak bilindiğine vurgu yapan Başkan Mahçiçek, Anadolu’yu ebedi yurt yapan 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

“Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonsuza kadar vatanımızı koruyacağız”

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı; “Asil milletimizin ve kahraman ordumuzun tüm zorluklara rağmen destansı bir mücadele vererek kazanmış olduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Eşsiz bir mücadele vererek bağımsız yaşama azmini tüm dünyaya gösteren kahraman milletimizin bağrından çıkan şanlı ordumuz, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, millî ve manevi değerlerimizi korumak için karada, denizde ve havada faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Bu şanlı ecdadın torunları olarak bizlere düşen görev, emanet edilen aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonsuza kadar korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk milletinin tarihine, altın harflerle geçen ve milletin azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği bu anlamlı zaferin 100’üncü yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanı ve bayrağı uğruna hiç düşünmeden canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Zaferlerimizin daim olması dileğiyle tüm vatandaşlarımızı gönülden muhabbetle selamlıyorum.”