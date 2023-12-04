Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında kadınların toplum hayatındaki önemine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, kadına yönelik şiddetin asla kabul edilmeyeceğine vurgu yaptı. Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı, “Türk-İslam tarihi ve kültüründe kadın, ailenin vazgeçilmez unsurudur. Bu anlamda kadına yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak temel görevlerimizdendir. Kadınlarımızın sosyal ve kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımının önü açılarak, siyasette ve bürokraside temsili konusunda gerekli politikalar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devletimiz tarafından uygulanmaktadır. 5 Aralık 1934 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kabul edilen yasa ile pek çok batı ülkesinden daha önce ülkemizde kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kadınlara verdiği değerin çok önemli bir göstergesidir. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak, kadınlarımızı destekleme noktasında yaptığımız çalışmaları, oluşturduğumuz Kadın ve Aile Müdürlüğü ile taçlandırdık. Müdürlüğümüz, kadınlarımıza yönelik okuma yazma kursları, yüzme kursları, psiko sosyal eğitim, aile ve ebeveyn okulu gibi önemli projeleri hayata geçirirken, yeni projeler geliştirerek kadınlarımızı desteklemeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, hayata geliş sebebimiz, yaşamdaki en büyük destekçimiz, evimizin temel direği, kimi zaman fedakâr, kimi zaman cefakâr annelerimiz başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutuyor, sevginin, şefkatin ve fedakârlığın simgesi olan kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”