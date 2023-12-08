Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 750’nci vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olan Mevlana’nın, bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Başkan Mahçiçek mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Bugün son ve ebedi vatanımız olarak sımsıkı sarıldığımız bu coğrafyaya, gönülleri fethederek mührümüzün vurulmasında, Mevlana'nın ve onunla aynı pınardan beslenen Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli gibi gönül sultanlarının büyük emeği, katkısı, izi vardır. Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerin başında gelen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, karşılıksız sevgisi, derin merhameti ve müstesna düşünceleriyle sadece İslam âlemini değil, diğer dinlere mensup insanları da kendine hayran bırakmaktadır. Yüreklerimize birlik ve sevgi tohumlarını ekerek “Ne olursan ol yine gel” sözleriyle insanlığa seslenen Hz. Mevlana, bu sözleriyle bugün hala gönüllerimizi fethederken insanlığı ayrımcılıktan dostluk ve hoşgörüye davet etmektedir. “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.” dizelerinde de görüldüğü üzere nefretten, şiddetten ve kibirden arındırılmış bir dünyanın kurulabilmesi için yüzyıllar öncesinden bize yol göstermektedir. Millet olarak, Mevlana’nın nasihatlerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yaşıyor olmamız nedeniyle, onu anlamak için daha fazla çaba göstermeli ve onun nasihatlerini tüm dünyaya anlatmalıyız. Bu duygu ve düşüncülerle 750 yıldır sözünün gücü azalmayan, aşkı sönmeyen, sevgisi bitmeyen Mevlana’yı dinlemeye, ona kulak vermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, Şeb-i Arûs’un 750'nci yıl dönümünde Mevlana’yı hürmetle anıyor, onun şahsında ilmi, idrak ve irfanlarıyla gönüllerimizi aydınlatan tüm manevi rehberlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”