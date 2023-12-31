Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, 2023 yılının tarihin en zorlu yıllarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Mahçiçek, ‘Asrın Felaketi’ gölgesinde geçen 2023 yılında deprem felaketinde ve vatan nöbetinde şehit düşen kahramanları rahmet ve minnetle andı.

2024 yılına girerken tüm zorluklara rağmen umutlarının taze ve diri olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“2023, Asrın Felaketi’nin gölgesi altında geçti”

Bugün, buruk bir şekilde 2023 yılını geride bırakırken, başta Kahramanmaraş’ımız ve ülkemiz için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir yıl olması temennisiyle 2024’e giriyoruz. Öncelikle, 2024 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’dan niyaz ediyorum. Bizler, miladi yıl değişimlerini, aynı zamanda bir muhasebe ve murakabe vesilesi olarak görüyoruz. Geride bıraktığımız 2023’ü, yaşadığımız ‘Asrın Felaketi’nin gölgesi altında geçirirken, birçok anlamlı çalışmayı hayata geçirerek insanlarımıza hizmet ettik. Geçmişte olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği’ düşüncesine uygun şekilde her fırsatta vatandaşlarımızla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin ve hasret gidermenin gayreti içinde olduk. Belediyecilik hizmetlerimizi bir an olsun bile aksatmadan vatandaşlarımızla buluşturduk, buluşturmaya da devam edeceğiz.

“Umutlarımız her ne olursa olsun taze ve daimi”

2023, Cumhuriyeti’mizin 100’üncü yıl dönümü olması sebebiyle büyük umutlarla girdiğimiz ancak 'Asrın Felaketi' ile sarsılıp, şehitlerimiz, sel felaketleri ve afetlerle sınav dolu bir yıl oldu. Tüm zorlu günleri birlikte aştık, çok çalıştık ve depremin izlerini silmeye gayret ettik. Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya, üretmeye, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Her türlü zorluğa rağmen Onikişubat Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde 2023 yılında Uluslararası EXPO’ya ev sahipliği yaptık. EXPO 2023 ve Su Tutucu Sedde Aksı projemiz, çeşitli görevlerle ömrümüzü adadığımız şehrimize vefa borcumuzu ödeme açısından, aşkla girişilmiş yeni bir gayretti. İnanıyoruz ki gelecekte EXPO 2023’le Kahramanmaraş, bütün değerleriyle dünyanın gıpta ettiği, insanlarının çalışkanlığıyla bilindiği marka bir kent olacak. EXPO 2023’le ufku genişleyen Kahramanmaraş’ın önü açılacak, yarınları umut dolu, geleceği aydınlık olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle buruk girdiğimiz yeni takvim yılının, sevdiklerinizle birlikte huzur, mutluluk ve sağlık dilekleri çerçevesinde geçirmenizi diliyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutmamak gerekir ki; ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize ve deprem felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.”