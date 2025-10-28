Kent ekonomisine yön veren önemli isimlerin katıldığı toplantı, iş dünyasının gündemindeki konuların ele alınması açısından büyük önem taşıdı.

Toplantı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in onur konuğu olarak katılımıyla, Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün başkanlığında yapıldı.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanları ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen de toplantıda hazır bulundu.

Yeni hizmet binasında ilk kez düzenlenen meclis toplantısında, kentin ekonomik gelişimi, sanayi ve ticaretteki güncel durum ile geleceğe yönelik hedefler görüşüldü.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, toplantıda yaptığı konuşmada Haziran–Eylül dönemine ait faaliyet sunumunu paylaşarak Odanın yürüttüğü projeler, yatırımlar ve ekonomik gelişmeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Başkan Buluntu, 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören hizmet binasının güçlendirme ve yenileme çalışmalarında sona gelindiğini belirterek şunları söyledi:

“Bugün, uzun bir aradan sonra yenilenen hizmet binamızda ilk kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Odamız artık daha modern, daha erişilebilir ve üyelerimizin ihtiyaçlarına daha güçlü şekilde yanıt verebilecek bir yapıya kavuştu. Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, yönetimimize ve destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”

Başkan Buluntu, sunumunda son dönemde hayata geçirilen projelere de değinerek, özellikle kadın girişimcilere yönelik çalışmaların ve sürdürülebilirlik yatırımlarının altını çizdi.

UNDP iş birliğiyle yürütülen “Depremzede Kadın İşverenlere Hibe Desteği Projesi” kapsamında 257 kadın işverene 550 bin dolar, ikinci fazda ise 530 işletmeye 1 milyon dolar olmak üzere toplam 2,3 milyon dolarlık destek sağlandığını belirten Buluntu, “Bu proje, Kahramanmaraşlı kadın girişimcilerin yeniden üretime dönmesi açısından çok değerli bir adımdı.” dedi.

Ayrıca UNDP ve Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle kurulan Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi’nin (KİGEM) 750 bin dolarlık yatırımla kadın istihdamını güçlendiren kalıcı bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Buluntu, Türkiye’deki ticaret ve sanayi odaları arasında bir ilk olan Sürdürülebilirlik ve Eğitim Merkezi (Zabun Konağı) projesine de değinerek, “150 bin Euro bütçeyle kurduğumuz bu merkez, çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmaya öncülük edecek; bölgemizin sürdürülebilir dönüşümüne yön verecektir.” dedi.

Başkan Buluntu, konuşmasında Kahramanmaraş’ın savunma ve havacılık sanayiindeki yeni vizyonuna da dikkat çekti. Başkan Buluntu, “TUSAŞ ortaklığında kurduğumuz KM Uzay ve Havacılık A.Ş., 200 milyon dolar sermaye büyüklüğüyle şehrimizin üretim gücünü savunma teknolojilerine taşıyacak. Kahramanmaraş, bu yatırımla birlikte Türkiye’nin havacılık sanayi zincirinde yerini alacak.” diye konuştu.

TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinin Kahramanmaraş’taki saha incelemeleri, yatırım hazırlıkları ve planlamalarının devam ettiğini belirten Buluntu, “Stratejik Ortaklık Protokolü İmza Töreni’nde Odamıza verilen ödül, bu iş birliğinin ne kadar güçlü bir örnek haline geldiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş ekonomisindeki olumlu tabloya değinen Buluntu, son dönemde istihdamda ve ihracatta kaydedilen büyümeyi şöyle değerlendirdi: “2023 sonunda 156 bin olan sigortalı çalışan sayımız, 2025 Temmuz itibarıyla 201 bine ulaştı. Bu, üretim çarklarının yeniden hız kazandığının en somut göstergesidir.”

Buluntu ayrıca, Kahramanmaraş’ın ihracatta da güçlü bir ivme yakaladığını belirterek, “2024 yılında ihracatımız yüzde 11 artarak 1 milyar 128 milyon dolara yükseldi. 2025’in ilk dokuz ayında ise yüzde 16’lık artışla Türkiye’nin ilk 20 ihracatçı ili arasında ihracatını en fazla artıran il olduk. Bu başarı, sanayicimizin azminin ve Odamızın koordinasyon gücünün eseridir.” dedi.

Konuşmasının sonunda 2026’da kutlanacak KMTSO’nun 100. kuruluş yılına vurgu yapan Başkan Mustafa Buluntu, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetle birlikte büyüyen, onunla gelişen bir asrın hikâyesini taşıyoruz. Bu büyük dönüm noktasını geçmişimizin onuruyla, geleceğe olan inancımızla kutlayacağız. ‘Asırlık güvenle, aynı inançla’ diyerek bu mirası geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğu.”

Buluntu, 100. yıl kutlamalarının sadece bir anma değil, aynı zamanda Kahramanmaraş iş dünyasının geleceğe dönük vizyonunun da başlangıcı olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Ünlüer, başkan Öksüz ile başkan buluntu tarafından “Maraş Bakır El İşlemesi” mahreç türündeki coğrafi işaretin kullanım hakkını kazanan firmalara belgeleri takdim edildi.

Toplantının sonunda, açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu toplantıyı değerlendirerek odanın kuruluşunun 100. Yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.