Kentin ekonomik gündeminin ele alındığı toplantı, iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer onur konuğu olarak katılırken, oturum Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün başkanlığında yapıldı.

KMTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanları ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen de toplantıda yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün yaptı.

Başkan Öksüz konuşmasında iş dünyasının yaşadığı problemler üzerinde durarak bu problemlerin de birlikte çözülebileceğine dikkat çekti.

Toplantının sonunda, açıklamalarda bulunan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz uzun yıllardır bu odaya hizmet etmekten onu duyduğunu dile getirerek KMTSO’nun kuruluşunun 100. yılını kutladı.