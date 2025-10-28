Edinilen bilgiye göre, saat 08.30 sıralarında Gaziantep otobanı üzerinde henüz plakaları belirlenemeyen bir tır ile panelvan araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, bir kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirledi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, kazanın kesin sebebinin yapılacak teknik incelemelerin ardından belirleneceğini bildirdi.