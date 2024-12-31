Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, 2024 yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomik gelişmeler, tarım ve hayvancılık sektöründeki hedefler ile Kahramanmaraş’ın ticari potansiyelini ele alan Başkan Narlı, yeni yılın iş dünyası için kritik bir dönem olacağını vurguladı.

İş dünyasının beklentilerini ve önceliklerini de değerlendiren Narlı, 2025 yılında ekonomik istikrarın korunmasının ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin önemine değindi.

Ayrıca, Başkan Narlı Kahramanmaraş’ın lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve yerel üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Mustafa Narlı’nın açıklamaları, 2025 yılına dair umut ve beklentileri artırırken, Kahramanmaraş iş dünyasında da heyecanla karşılandı.