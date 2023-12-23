Acısıyla Tatlısıyla Özelliklede 6 Şubat’ta Yaşanan Deprem Sonrası Yaraların Sarılmaya Çalışıldığı 2023 Yılını Artık Geride Bırakmaya Başladığımız Şu Günlerde Şehrin İnşası ve İhyası İçin Büyük Bir Özveriyle Çalışan Başarılarıyla Şehre Değer Katan Organize Sanayi bölgeleri üst kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İş İnsanı Mustafa Narlı 2023 Yılını Değerlendirmek Üzere Kentte Görev Yapan Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi.

Tüm Basın Mensuplarının, Her Soruyu Rahatlıkla Yönelttiği Başkan Narlı; Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Gelinen durumu paylaştı.

Henüz Kısa Bir Süre Önce İlk Müteşebbis Toplantısını Gerçekleştiren Erkenez Organize Sanayi Bölgesi’nin En Büyük Gündem Maddelerinden Biri Olan Aksu Çayının Islah Edilmesiyle İlgilide Konuşan Başkan Narlı Süreci Yakından Takip Ettiklerini Söyleyerek Her Konuda Destek Vereceklerini İfade Etti.