Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Kütüphane Açıldı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Kütüphane Açıldı

Başkan Narlı Bakanlıkla Devamlı Temas Halinde Olduklarını Söyleyerek Sorunları En Kısa Zamanda Çözeceklerini Söyledi.
Başkan Narlı Konuşmasının Devamında Küçük Sanayi Sitesinin Kendileri İçin Oldukça Önemli Olduğuna Vurgu Yaptı.
 

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar