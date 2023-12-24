Başkan Narlı Bakanlıkla Devamlı Temas Halinde Olduklarını Söyleyerek Sorunları En Kısa Zamanda Çözeceklerini Söyledi.
Başkan Narlı Konuşmasının Devamında Küçük Sanayi Sitesinin Kendileri İçin Oldukça Önemli Olduğuna Vurgu Yaptı.
Başkan Narlı Bakanlıkla Devamlı Temas Halinde Olduklarını Söyleyerek Sorunları En Kısa Zamanda Çözeceklerini Söyledi.
Başkan Narlı Konuşmasının Devamında Küçük Sanayi Sitesinin Kendileri İçin Oldukça Önemli Olduğuna Vurgu Yaptı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P