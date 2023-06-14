Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, gastronomi ve turizm yazarları ile Başkonuş yaylası ev sahipliğinde düzenlenen programa katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, ulusal basın mensuplarının vereceği her bir destek şehrin yeniden ayağa kalkması adına önemli bir adım olacağını söyledi.

Konuşmasının devamında duygusal bir konuşma yapan Başkan Narlı, kahraman şehrin çok kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak gözyaşlarına hakim olamadı.