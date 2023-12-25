Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni sanayi alanında devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Başkan Okay, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

İnceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Sanayi alanlarımızın sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesi adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Oto Sanayimizin üst kısmında yeni açılan alanlarda alt yapı çalışmalarımız devam ediyor.”