Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni sanayi alanında devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Başkan Okay, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Minikler, Büyücü ve Fare Gösterisini Çok Sevdi Minikler, Büyücü ve Fare Gösterisini Çok Sevdi

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İnceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Sanayi alanlarımızın sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesi adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Oto Sanayimizin üst kısmında yeni açılan alanlarda alt yapı çalışmalarımız devam ediyor.”    

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Kaynak: Dulkadiroğlu Belediyesi