Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sakarya Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Okay, pandemi, ekonomik kriz ve deprem sonrası yıpranan esnafın toparlanma sürecinde olduğunu ifade etti.

Her fırsatta esnaf ile bir araya gelerek hasbihal eden Başkan Okay, esnafın her açıdan toparlandığını dile getirdi. Son yıllarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, Kahramanmaraş esnafının büyük zarar gördüğünü aktaran Başkan Okay, devletin desteği, esnafın gayretiyle bu süreçlerin aşıldığını dile getirdi. Bundan sonraki sürecin esnaf açısından olumlu geçeceğini belirten Başkan Okay, ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Kahramanmaraşlı esnafımız son yıllarda yaşanan olumsuzluklardan çok etkilendi. Ancak geldiğimiz noktada, devletimizin desteği, onların sabrı ve azmiyle bu süreç aşıldı. Şuanda esnafımız birçok açıdan kendini toparlamış durumda. Bu toparlanma süreci büyük bir özveriyle devam edecek. Bu süreçte esnafımızın her zaman yanındayız.”