31 Mart’ta Yapılacak Yerel Yönetim Ve Mahalli İdareler Seçimleri Yaklaşırken Adaylar Da Seçim Çalışmalarına Hız Verdi.

Bu Kapsamda Bir Yandan Mevcut Başkanlık Görevini Yürüten Bir Yandan Da Seçim Çalışmaları Kapsamında Ziyaretlerini Sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Ve Cumhur İttifakı Ak Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, İlçenin Her Karışını Bizzat Gezerek Vatandaşlarla Bir Araya Geliyor.

Yine Ziyaretleri Kapsamında Başkan Okay, Ekberoğlu, Abbaslar, Demirciler, Halkaçayırı, Arslanbey, Maksutuşağı Ve Daha Birçok Mahalleyi Ziyaret Ederek Halkın Sorun Ve Taleplerini de Yerinde Dinliyor.

Ziyaretleri Esnasında Yoğun İlgiyle Karşılaşan Başkan Okay, “İlk Günkü Aşkla, Heyecanla Dulkadiroğlu İlçesinde Yaşayan Kardeşlerimize Hizmet Etmekten Onur Duyacağını Söyleyerek Desteklerini Eksik Etmeyen Tüm Vatandaşlara Teşekkürlerini İletti.