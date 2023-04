Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday’ı Hasan Gezginç ile birlikte Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Esnafın moralinin yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, ziyareti sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Şehrimizin en önemli ticaret merkezlerinden olan Kapalı Çarşı’da ekonomi çarkları hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Burada esnafımızın gayreti bizleri de çok memnun etti. İş yeri zarar gören esnaflarımıza Atatürk Meydanı’nda konteyner çarşı oluşturuldu. İş yeri iyi durumda olan esnafımızda kısa sürede kepenklerini açtı ve vatandaşlarımıza hizmete başladı. Bu büyük felaketin ardından şehrimizin canlanması, yeniden ayağa kalkması için hepimize büyük görev düşüyor. Kapalı Çarşı esnafımızda bu noktada üzerlerine düşeni yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bizler de onların her zaman yanındayız ve destekçileriyiz.”