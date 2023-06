Her fırsatta depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Karacasu Kampüsü içerisine kurulan Konteynır kentte vatandaşlarla bir araya geldi. Konteynır kentin sosyal imkanlarına dikkat çeken Başkan Okay, vatandaşların her türlü ihtiyacının burada giderildiğini ifade etti.

E-devlet üzerinden barınma desteği başvurusunda bulunarak konteynır talep edilebileceğini dile getiren Başkan Okay, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Kısa süre içerisinde ilk etabı tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilen konteynır kentte incelemelerde bulunduk. Şuanda ikinci ve üçüncü etaplarda tamamlanmış durumda. Tamamlanan konteynırlar e-devlet başvuruları sonrasında öncelik sırasına göre vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Konteynır kent içerisinde vatandaşlarımız her türlü sosyal imkana sahipler. Burada çok iyi bir yönetim var. Tüm eksiklikler hızlı bir şekilde gideriliyor. Vatandaşlarımızın rahat etmesi adana çok büyük bir çaba var. Vatandaşlarımızda çok memnunlar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”