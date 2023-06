Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konteyner kentte ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Okay, her zaman onların yanında olduğunu hatırlattı. Vatandaşlara özel hazırladıkları bayram paketini de teslim eden Başkan Okay, ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Her şartta ve koşulda vatandaşlarımızın yanındayız. Onlarla hasbihal etmek, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek bizlerin vazifesidir. Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. Her kurban bayramında oluşturduğumuz kurban paketinde bu yıl değişiklik yaptık. İçerisine konteyner kentlerde ihtiyaç duyulan malzemeleri de ekleyerek vatandaşlarımıza ulaştırdık. Vatandaşlarımızın bizlerden en önemli talebi bir an önce eski düzenlerine dönmek. Bunun için devletimiz muazzam bir tempoyla çalışmaktadır. Şuanda toplu konutlar hızla yükseliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu zaman diliminde inşallah bunlar teslim edilecek. Vatandaşlarımız da bunun farkında. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Ben vatandaşlarımıza bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.”

Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarda Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.