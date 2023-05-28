Başkan Okay, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için 1096 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa gelerek oyunu kullandı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.
Başkan Okay, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için 1096 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa gelerek oyunu kullandı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.
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