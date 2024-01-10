Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayarak, “Regaib Kandili’nin hayırlara vesile olmasını” diledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, üç ayların müjdecisi Regaib Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm İslam alemine huzur diledi. Bu güzel gecenin hoşgörü ortamına vesile olmasını dileyen Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Dua kapılarının açıldığı ve sonsuz rahmete kavuştuğumuz üç ayların müjdecisi Regaib Kandili’ne kavuştuk. Bu güzel kandil gecesinde ellerimizi semaya açıp milletimizin bekası, İslam aleminin huzuru ve mutluluğu için dualar etmeliyiz. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin sevgi ve hoşgörü ortamına vesile olmasını temenni eder tüm İslam aleminin ve hemşerilerimin mübarek Regaib Kandili’ni en içten dileklerimle tebrik ederim.”