Geleceğin teminatı olan gençlerin her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Okay, gençlerin büyük ilgi gösterdiği “Tam Bana Göre Festivali”ne katılım sağlayacağını belirtti. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak burada bir stant oluşturacaklarını aktaran Başkan Okay, ortaya koydukları gençlik hizmetlerini anlatacaklarının altını çizdi.

Farklı şehirlerden gelen gençlere Dulkadiroğlu tarihini ve kültürünü de anlatacaklarını ifade eden Başkan Okay, şunları aktardı: “Bu gibi gençlik faaliyetlerini önemsediğimizin altını çizmek istiyorum. Her fırsatta gençlerimizle bir araya gelmeyi, onların düşüncelerini ve fikirlerini dinlemeyi seviyorum. İlçemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve geleceğinin şekillenmesinde onların payı büyüktür. Ortaya koyduğumuz tüm proje ve çalışmalarda gençlerimizi düşünüyoruz. Ankara’da düzenlenen ve gençler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Tam Bana Göre Festivali’nde Dulkadiroğlu standımızda gençlerimizle bir araya geleceğiz.”