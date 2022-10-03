Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın prestij projeleri arasında yer alan Yalnız Ardıç Millet Bahçesi, açılışa gün sayıyor. Şehrin gözde mekanı olmaya aday millet bahçesi, içerisindeki sosyal donatılarla dikkat çekiyor. Kamp merkezi olmaya aday tesis içerisine profesyonel bir futbol sahası inşaatı yaptıran Belediye Başkanı Necati Okay, futbol takımlarının burada kamp yapabileceğini ifade etti.

İçerisinde karavan kamp alanı ve çadır kamp alanı gibi birçok donatı bulunan millet bahçesinin kısa sürede hizmete sunulacağını aktaran Başkan Okay, futbol sahası ile ilgili şu detayları belirtti: “Birçok özelliğiyle bölgenin en iyisi olmaya aday Yalnız Ardıç Millet Bahçesi’nin çok büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz. Doğası ve şehir merkezine olan yakınlığıyla dikkat çeken bu alanda profesyonel bir futbol sahası olmasını düşündük. Şehrimizin takımları ya da bölgeden futbol takımlarının ilerde bu alanda kamp yapabilmeleri adına bu önemliydi. Millet bahçemiz içerisinde halı sahamız mevcut. Ancak profesyonel futbol standartlarına uygun bir saha olması da önemliydi. Yapmış olduğumuz proje neticesinde yüksek standartlı bir futbol sahasını millet bahçemize kazandırdık. Millet bahçemiz bölgeye dört mevsim hitap edecek şekilde tasarlandı. Açılış için de gün sayıyoruz. Çok yakında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak.”