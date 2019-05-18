Bağımsızlık ateşinin ilk fitilinin 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlatıldığını aktaran Başkan Okay, onun açtığı yolda arzuladığı gençliğin Türkiye'yi daha iyi yerlere taşıyacağını söyledi.

Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin geleceğinin garantisi olarak gördüğü gençliğe 19 Mayıs'ı armağan ettiğini aktaran Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: "Bağımsızlık ateşinin ilk fitili 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlamıştır. Bu sefer sonrası milletle birlikte İstiklal mücadelesinin meşalesini yakan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerini atmıştır. 19 Mayıs 1919 günü, Türk Milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır. O gün yanan İstiklal ve Bağımsızlık Meşalesinin alevleri bu gün çok daha güçlü şekilde milleti aydınlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin güçlü Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirmiştir ve bu bayramı onlara hediye etmiştir. Bizler de onun bu hediyesine sahip çıkıyor ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizlerin taşıdığı bu bayrağı bir gün gelecek onlar alacak. Onların ülkemizi daha güzel yarınlara taşıması adına bizler de gerekli alt yapıyı oluşturuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."