Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay mesajında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şunları söyledi: “Cumhuriyete giden yolun çizildiği 23 Nisan, esaret altına alınmak istenen bir milletin bağımsızlık adına attığı tarihi bir adımdır. Türk milleti, imanı ve vatan sevgisi ile bağımsızlığa giden yolu kendi iradesiyle belirlemiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından üç yıl sonra Cumhuriyeti ilan ederek, bu tarihi çocuklara armağan etmesi de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemin ve güvenin göstergesidir. Bugünün çocukları, yarınların teminatıdır. Bu bilinçle çalışıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için hizmet üretiyoruz. Bu duygularla, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.”