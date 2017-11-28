İnsanlığın en büyük hediyesi olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Okay, alemlere rahmet olarak gönderilen efendimizin kurtuluşun müjdecisi olduğunu hatırlattı.

Başkan Okay, konuyla ilgili mesajını şu şekilde sürdürdü: “Alemlere rahmet olarak gönderilen efendimizin yer yüzünü şereflendirişinin yıldönümünü büyük bir sevgi ve mutlulukla kutluyoruz. O’nun bizlere tebliğ ettiği din ve bizlere verdiği mesajlarla karanlıklar aydınlığa, nefretler sevgiye dönüşüyor. Bugün, hepimizin üzerinde durması gereken şey de, O’nun güzel ahlakı ve bizlere öğrettikleri olmalıdır. Bugün tüm kırgınlıklar, yerini sevgi ve hoşgörüye bırakmalıdır. İslam âlemi olarak bu gece de, O’nun yüzü suyu hürmetine dualar ederek, O’nun sevgisi etrafında kalplerimizi birleştireceğiz. Bu vesileyle İslam aleminin yeniden huzura kavuşması için efendimizin gösterdiği çizgide dinimizi yeniden yüceltmeli ve korumalıyız. İslam coğrafyasında hüküm süren zulüm ve dökülen kanlar ancak O’nun bizlere bıraktığı güzel ahlakla ve birlikle sona erer. Bu duygu ve düşüncelerle Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.”

