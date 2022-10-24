Bu yıl düzenlenen Ulusal Sanat Çalıştayında görev alan değerli sanatçılar ilçedeki ilk ziyaretlerini Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a yaptılar.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret; Sanatçılar ile tanışma, Belediye hizmet binasındaki sanat eserlerini inceleme, sonrasında ise ilçenin değerleri, sanatı ve kültürü hakkında görüşüldü, fikir alışverişinde bulunuldu.

Ülkemizin çeşitli şehirlerinden Türkoğlu’na gelen Resim sanatçıları ressamlar, Türkoğlu ilçesinin ve Kahramanmaraş’ın değerlerini, gezerek gördükleri güzellikleri tuvallerine resim olarak yansıtacaklar.

Türkoğlu Belediyesi 5.Ulusal Sanat Çalıştayı 24-28 Ekim tarihleri arasında devam edecek olup, 28 Ekim’de Millet Meydanında yapılan eserlerin sergisi ile sona erecek.

Belediye olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacaklarını ifade eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş şu ifadelere yer verdi:

“5. sini düzenlediğimiz çalıştayımıza katılım sağlayan tüm sanatçılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

İlçemize gelen değerli sanatçılarımız, Kahraman Şehrimizin kültürünü ve değerlerini gezerek gördükleri güzellikleri tuvallerine resim olarak aktaracaklar.

Belediye olarak park yapmanın, yol yapmanın yanı sıra, sanatsal faaliyetlerimizde de öncü olarak gençlerimizi ve vatandaşlarımızı sanata yönlendireceğiz. Bu doğrultuda özellikle İlçemizdeki gençlerimizi sanatçılarımızla buluşturuyoruz. Tüm sanatsever hemşerilerimizi ilçemize bekliyoruz. Diyerek konuştu.