Türkoğlu Millet Meydanı 2. etap çalışmaların güzel şekilde devam ettiğini dile getiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş “Personellerimizle birlikte son aşamaya getirdiğimiz millet meydanında peyzaj işlerini yapıyoruz. Türkoğlu ilçemizin en önemli noktalarından bir tanesi ve yaklaşık 8,5 yıl önce başladığımız meydan projelerinin 1. etabını geçtiğimiz dönem bitirmiştik. Şuada içerisinde bulunduğumuz millet meydanı 2. etabı, biliyorsunuz ilk yola çıkarken üç tane meydan projemiz vardı. Bunlar merhale, merhaleydi.

Bunlardan iki tanesini bu birkaç hafta içerisinde tamamen sonuçlandırıyoruz. 3. Millet meydanını da hemen yan tarafında bulunan METEM binasının ihalesi başka bir yere yapılıyor. Şuanda ora bittiği takdir de mevcut METEM lisesinin olduğu yerde alış veriş mağazalarıyla, restoranlarıyla, lokantalarıyla, kafeleriyle ve önü de komple meydan olmak suretiyle hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.

Yani Türkoğlu’nun bırakın, bölgenin en büyük meydanı olacak ve Türkoğlu’nun kalbine yapıyoruz. İleriye doğru nüfusumuz bir milyon olsa bile bu meydan ilelebet kalacak. Şuanda burada yaşam alanlarıyla birlikte Selçuklu mimarisinde bir kütüphane, kıraathane, çay ocağı aynı zamanda üst katıda mescit olarak hizmet verecek bir meydan yapıyoruz. Türkoğlu’lu hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. “dedi.